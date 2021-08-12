Российские волонтёры помогли более чем 6,5 млн человек за время пандемии

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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что свыше 6,5 млн россиян получили помощь от волонтёров за время пандемии коронавируса.
Российские волонтёры помогли более чем 6,5 млн человек за время пандемии
  • РИА Новости

«Свыше 6,5 млн человек получили адресную помощь от волонтёров и партнёров «Мы вместе», — цитирует «Известия» заявление Кириенко.

По его словам, помощь оказали свыше 200 тыс. волонтёров и 9 тыс. организаций по всей России.

Он отметил, что добровольцы также оказывают помощь врачам в «красных» зонах и доносят до граждан информацию о возможностях вакцинации.

Кириенко подчеркнул, что волонтёры не только способствуют борьбе с пандемией, но и помогают в ликвидации последствий ЧС.

В июле министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил волонтёров за работу во время пандемии.

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