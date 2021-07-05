Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил волонтёров за работу во время пандемии.

Об этом сообщает «Взгляд».

Так, на встрече со студентами вузов Екатеринбурга в Уральском государственном медицинском университете в рамках просветительского проекта общества «Знание» Мурашко заявил, что работа добровольцев имеет особое значение во время пандемии.

«Мы ощущаем помощь и волонтёров-медиков, и бизнеса, и простых граждан — без этого большой объём работы с населением невозможен», — сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что подготовлена первая партия вакцины от коронавируса для проведения вакцинации иностранных студентов в России.