Мурашко поблагодарил волонтёров за работу во время пандемии

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил волонтёров за работу во время пандемии.
Мурашко поблагодарил волонтёров за работу во время пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд».

Так, на встрече со студентами вузов Екатеринбурга в Уральском государственном медицинском университете в рамках просветительского проекта общества «Знание» Мурашко заявил, что работа добровольцев имеет особое значение во время пандемии.

«Мы ощущаем помощь и волонтёров-медиков, и бизнеса, и простых граждан — без этого большой объём работы с населением невозможен», — сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что подготовлена первая партия вакцины от коронавируса для проведения вакцинации иностранных студентов в России.

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