Минобрнауки сообщило о проверке в РГСУ
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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
«В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации. На этот срок временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров», — говорится в сообщении.
10 августа появилась информация, что Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок.