РБК: Наталья Починок временно отстранена от должности ректора РГСУ

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Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок.
РБК: Наталья Починок временно отстранена от должности ректора РГСУ
  • © Владимир Трефилов / РИА Новости

Как пишет РБК, об этом говорится в приказе по РГСУ, подписанном временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым.

Отмечается, что отстранение продлится в период с 30 июля по 6 сентября.

«Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она (Починок. — RT) отстранена от должности. Были выявлены недостатки в её декларации о доходах, но проверка идёт, возможно, там всё нормально. Мы ждём заключения», — сказал Хамров.

Починок была выбрана ректором вуза в 2015 году.

Ранее kp.ru сообщил, что ректора петербургского университета имени Герцена Сергея Богданова освободили от должности.

Отмечается, что с 3 августа на его место назначен исполняющий обязанности Василий Рабош.

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