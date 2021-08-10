РБК: Наталья Починок временно отстранена от должности ректора РГСУ
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Как пишет РБК, об этом говорится в приказе по РГСУ, подписанном временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым.
Отмечается, что отстранение продлится в период с 30 июля по 6 сентября.
«Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она (Починок. — RT) отстранена от должности. Были выявлены недостатки в её декларации о доходах, но проверка идёт, возможно, там всё нормально. Мы ждём заключения», — сказал Хамров.
Починок была выбрана ректором вуза в 2015 году.
Ранее kp.ru сообщил, что ректора петербургского университета имени Герцена Сергея Богданова освободили от должности.
Отмечается, что с 3 августа на его место назначен исполняющий обязанности Василий Рабош.