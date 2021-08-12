В Копейске открыли мемориал мальчику, погибшему при спасении детей

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В городе Копейск Челябинской области открыли мемориал в память о школьнике Дмитрии Новосёлове, который в 2019 году спас двух тонущих детей ценой собственной жизни.
В Копейске открыли мемориал мальчику, погибшему при спасении детей
  • © СК РФ

«Ради увековечения памяти самоотверженного юноши и его героического подвига была организована работа по установке мемориала», — сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Отмечается, что мемориал открыли по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

Во время игры на берегу затопленного карьера близ города Копейск 24 мая 2019 года двое десятилетних мальчиков упали в воду и начали тонуть. Тринадцатилетний школьник Новосёлов проезжал мимо на велосипеде, услышал крики, прыгнул в воду и ценой своей жизни спас детей. Он был посмертно награждён медалью «За спасение погибавших».

В июне сообщалось, что на Камчатке сотрудник полиции спас тонущего ребёнка.

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