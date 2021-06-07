На Камчатке сотрудник полиции спас тонущего ребёнка

Начальник отделения ОУУП и ПДН ОП №2 УМВД России по Петропавловску-Камчатскому Виктор Лоскутов 29 мая спас из воды семилетнего мальчика.

Об этом сообщает kp.ru.

«В какой-то момент я боковым зрением увидел, как мальчик, присев на колени, вдруг упал в пруд. Я среагировал моментально и побежал в его сторону, расстояние до него было примерно метров семь. Я видел, как он барахтается, пытается удержаться на плаву, всё тело, кроме головы, находилось уже под водой. Мальчик не кричал, на помощь не звал, думаю, боялся открыть рот. Это всё было понятно по его взгляду. Я не раздумывал, сразу прыгнул в пруд и достал ребёнка на сушу. Всё произошло за доли секунды. Расстояние от ребёнка до бортика было примерно 1,5 м. Воды мне, с ростом 182 см, было по грудь», — рассказал подробности происшествия капитан полиции Лоскутов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.