Шойгу прокомментировал экономическую ситуацию 1990-х годов в России
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
«Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живём и работаем», — сказал он в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
Шойгу отметил, что занимался партийной работой в 1990-х годах, когда Россия находилась в тяжелейшей ситуации. Он рассказал, что в тот период экономика в России стагнировала, а доверие к власти падало.
По его словам, с того времени Россия поменялась кардинально.
Ранее сообщалось, что Центробанк России надеется снизить уровень инфляции к концу 2022 года за счёт повышения ключевой ставки в июне-июле.