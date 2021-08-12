Шойгу прокомментировал экономическую ситуацию 1990-х годов в России

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что в стране не повторится экономическая ситуация 1990-х годов.
Шойгу прокомментировал экономическую ситуацию 1990-х годов в России
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

«Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живём и работаем», — сказал он в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

Шойгу отметил, что занимался партийной работой в 1990-х годах, когда Россия находилась в тяжелейшей ситуации. Он рассказал, что в тот период экономика в России стагнировала, а доверие к власти падало.

По его словам, с того времени Россия поменялась кардинально. 

Ранее сообщалось, что Центробанк России надеется снизить уровень инфляции к концу 2022 года за счёт повышения ключевой ставки в июне-июле.

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