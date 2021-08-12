Шойгу прокомментировал экономическую ситуацию 1990-х годов в России

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что в стране не повторится экономическая ситуация 1990-х годов.

Об этом сообщил ТАСС.

«Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живём и работаем», — сказал он в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Шойгу отметил, что занимался партийной работой в 1990-х годах, когда Россия находилась в тяжелейшей ситуации. Он рассказал, что в тот период экономика в России стагнировала, а доверие к власти падало.

По его словам, с того времени Россия поменялась кардинально.

Ранее сообщалось, что Центробанк России надеется снизить уровень инфляции к концу 2022 года за счёт повышения ключевой ставки в июне-июле.