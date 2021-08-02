ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 4% к концу 2022 года

Центробанк России надеется снизить уровень инфляции к концу 2022 года за счёт повышения ключевой ставки в июне-июле.

«Мы ожидаем, что в следующем году инфляция замедлится до 4,0—4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. При этом наша политика не будет сдерживать устойчивые темпы экономического роста», — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что «решения о повышении ключевой ставки в июне-июле направлены на ограничение риска более существенного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и её возвращение к 4% к концу 2022 года».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением. По её словам, ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.

Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку до 6,5% годовых.