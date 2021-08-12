В Москве среди участников онлайн-голосования разыграют 20 квартир

Короткая ссылка
В Москве среди участников электронного голосования в сентябре разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Об этом заявил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.
В Москве среди участников онлайн-голосования разыграют 20 квартир
  • Reuters

«Следует сообщить, что в этом году будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно», — приводит телеканал «Москва 24» его слова.

Мохте отметил, что к акции присоединились более 70 компаний.

В июле в Москве разыграли пять автомобилей в рамках программы поощрения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить