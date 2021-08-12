В Москве среди участников онлайн-голосования разыграют 20 квартир
- Reuters
«Следует сообщить, что в этом году будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно», — приводит телеканал «Москва 24» его слова.
Мохте отметил, что к акции присоединились более 70 компаний.
В июле в Москве разыграли пять автомобилей в рамках программы поощрения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.