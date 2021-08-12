Суд в Москве продлил домашний арест муниципальному депутату Хараидзе
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«Хамовнический суд продлил ей домашний арест до 16 сентября», — приводит ТАСС заявление адвоката.
Отмечается, что Хараидзе обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).
В июне стало известно о задержании Хараидзе. Хамовнический суд арестовал её до 13 августа. Позже она была переведена под домашний арест.
Член ОНК Москвы Георгий Иванов рассказал RT об условиях её содержания в СИЗО.