Суд в Москве продлил домашний арест муниципальному депутату Хараидзе

Хамовнический суд Москвы продлил домашний арест муниципальному депутату Тверского района Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве, заявил её адвокат Михаил Бирюков.

«Хамовнический суд продлил ей домашний арест до 16 сентября», — приводит ТАСС заявление адвоката.

Отмечается, что Хараидзе обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

В июне стало известно о задержании Хараидзе. Хамовнический суд арестовал её до 13 августа. Позже она была переведена под домашний арест.

Член ОНК Москвы Георгий Иванов рассказал RT об условиях её содержания в СИЗО.