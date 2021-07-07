В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО депутата Кетеван Хараидзе

Депутат муниципального собрания Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, арестованная по обвинению в мошенничестве, содержится в одиночной камере СИЗО №6 Москвы. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший изолятор с проверкой.

«Кетеван Хараидзе содержится в одиночной камере по её собственной просьбе. Она заявила, что сама попросила поместить её туда. В СИЗО это называется «безопасное место», и Хараидзе заявила нам, что в любой другой камере её жизни будет грозить опасность», — сказал правозащитник, уточнив, что женщина считает своё уголовное преследование «заказом» со стороны некоего «влиятельного финансиста и строителя».

По словам Иванова, вину Хараидзе не признаёт и требует выпустить её под подписку о невыезде, чтобы иметь возможность вести предвыборную кампанию в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии «Зелёная альтернатива».

«В противном случае я буду считать это уголовное дело против меня политически мотивированным», — привёл слова арестованной Иванов, добавив, что Хараидзе утверждает, что у неё нет загранпаспорта и бежать она не может и не собирается.

Женщина также пожаловалась правозащитникам на обострение хронических заболеваний.

«С 19 июня, после ареста, я объявила голодовку, 28 июня у меня резко упал сахар, до двух единиц, и я прекратила голодовку. 1 июля у меня обострились пиелонефрит и болезнь сердца, давление упало до 90/60, а к врачу меня вывели только сегодня», — процитировал Хараидзе собеседник RT.

Он добавил, что члены ОНК рекомендовали руководству СИЗО принять срочные меры по медобследованию арестованной в связи с её заявлением.