Один из фигурантов дела Baring Vostok обжаловал приговор

Бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов, признанный виновным по делу Baring Vostok, обжаловал приговор суда.

Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы.

«В суд поступила жалоба Цакунова на приговор», — сказала собеседница.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, признанного виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Остальные фигуранты дела, среди которых партнёры и руководители разных направлений работы фонда, также получили условные сроки.