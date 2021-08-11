Один из фигурантов дела Baring Vostok обжаловал приговор

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Бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов, признанный виновным по делу Baring Vostok, обжаловал приговор суда.
Один из фигурантов дела Baring Vostok обжаловал приговор
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы.

«В суд поступила жалоба Цакунова на приговор», — сказала собеседница.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, признанного виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Остальные фигуранты дела, среди которых партнёры и руководители разных направлений работы фонда, также получили условные сроки.

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