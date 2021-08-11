Юрист прокомментировал новое обвинение Алексею Навальному

Адвокат, руководитель практики по уголовным делам правового центра «Человек и Закон» Дмитрий Панфилов прокомментировал сообщение, что Алексею Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

По словам Панфилова, ответственность по ст. 239 ч.2 предусматривает наказание, связанное в том числе с реальным лишением свободы.

«Если вина Навального будет установлена в законном порядке и вступит в силу по решению суда, то, помимо штрафа, оппозиционеру может грозить ограничение свободы на срок до трёх лет либо принудительные работы на тот же срок. И максимальное наказание — лишение свободы на три года», — добавил Панфилов.

Адвокат уточнил, что уголовное преследование по данной статье может затронуть не только основного фигуранта, Навального, следствие также могут заинтересовать и другие активисты, участвовавшие в незаконной деятельности организации.

«От имени ФБК* россиян призывали к участию в несогласованных митингах в январе 2021 года. При этом Навальный заранее знал о противоправном характере акций в связи с коронавирусными ограничениями, и они не были согласованы с органами власти. Сложность дела будет состоять в установлении всех участников преступления», — заключил Панфилов.

Ранее следствие предъявило Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.