СК предъявил Алексею Навальному новое обвинение

Следствие предъявило новое обвинение Алексею Навальному — в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — ФБК*.

С 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми руководил ею.

СК считает, что деятельность фонда была сопряжена с побуждением людей к совершению противоправных деяний.

Ранее в отношении бывшего директора ФБК Ивана Жданова и экс-главы штабов Навального** Леонида Волкова было возбуждено уголовное дело в связи с их призывами к финансированию экстремистских организаций.

В СК пояснили, что Жданов и Волков нарушили закон, поскольку осознавали, что деятельность этих структур признана экстремистской по решению суда. Однако фигуранты дела заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства преступления.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.