В Брянской области перед судом предстанут обвиняемые в продаже опасного алкоголя
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
По данным следствия, в сентябре 2020 года фигуранты приобрели более 200 бутылок с сомнительными спиртными напитками и почти 300 пачек сигарет. Эту продукцию они продавали с сентября 2020-го по март 2021 года. Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности УМВД.
Согласно экспертизе, в алкоголе содержались опасные для жизни и здоровья ацетон, ацетальдегид, этилацетат и метанол.
Ранее сообщалось, что в Кургане задержали участников преступной группы, подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя.