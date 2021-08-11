В Брянской области перед судом предстанут обвиняемые в продаже опасного алкоголя

В Новозыбкове Брянской области перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в продаже контрафактных сигарет и опасного алкоголя.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным следствия, в сентябре 2020 года фигуранты приобрели более 200 бутылок с сомнительными спиртными напитками и почти 300 пачек сигарет. Эту продукцию они продавали с сентября 2020-го по март 2021 года. Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности УМВД.

Согласно экспертизе, в алкоголе содержались опасные для жизни и здоровья ацетон, ацетальдегид, этилацетат и метанол.

Ранее сообщалось, что в Кургане задержали участников преступной группы, подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя.