В Кургане задержали подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного УМВД России.
В состав группы входили организатор, его жена, родственник и их общий знакомый.
«Злоумышленники закупали этиловый спирт, красители, ароматизаторы и другие необходимые ингредиенты, после чего смешивали их и разливали в стеклянную тару, наклеивали на бутылки этикетки. Сбывался контрафакт в магазинах, принадлежащих супруге организатора нелегального бизнеса», — рассказали в полиции.
Экспертиза показала, что продукция представляла угрозу для жизни и здоровья потребителей.
Ранее kp.ru сообщал, что в Ленобласти пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.