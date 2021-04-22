В Кургане задержали подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя

Короткая ссылка
В Кургане задержали участников преступной группы, подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя.
В Кургане задержали подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя
  • © Михаил Мордасов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного УМВД России.

В состав группы входили организатор, его жена, родственник и их общий знакомый.

«Злоумышленники закупали этиловый спирт, красители, ароматизаторы и другие необходимые ингредиенты, после чего смешивали их и разливали в стеклянную тару, наклеивали на бутылки этикетки. Сбывался контрафакт в магазинах, принадлежащих супруге организатора нелегального бизнеса», — рассказали в полиции.

Экспертиза показала, что продукция представляла угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленобласти пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить