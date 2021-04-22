В Кургане задержали подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя

В Кургане задержали участников преступной группы, подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного УМВД России.

В состав группы входили организатор, его жена, родственник и их общий знакомый.

«Злоумышленники закупали этиловый спирт, красители, ароматизаторы и другие необходимые ингредиенты, после чего смешивали их и разливали в стеклянную тару, наклеивали на бутылки этикетки. Сбывался контрафакт в магазинах, принадлежащих супруге организатора нелегального бизнеса», — рассказали в полиции.

Экспертиза показала, что продукция представляла угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленобласти пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.