В Черкесске потушили пожар на территории бани

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии заявили, что спасатели потушили возгорание в здании бани и прилегающей химчистки.

РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. «Пожар ликвидирован», — сказала собеседница. Ранее в Черкесске произошло возгорание в здании бани. Огонь также перекинулся на крышу прилегающей к горящему строению химчистки.