В Черкесске потушили пожар на территории бани

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В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии заявили, что спасатели потушили возгорание в здании бани и прилегающей химчистки.
В Черкесске потушили пожар на территории бани
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Пожар ликвидирован», — сказала собеседница.

Ранее в Черкесске произошло возгорание в здании бани. Огонь также перекинулся на крышу прилегающей к горящему строению химчистки.

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