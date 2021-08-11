В Черкесске потушили пожар на территории бани
В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии заявили, что спасатели потушили возгорание в здании бани и прилегающей химчистки.
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
«Пожар ликвидирован», — сказала собеседница.
Ранее в Черкесске произошло возгорание в здании бани. Огонь также перекинулся на крышу прилегающей к горящему строению химчистки.
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