В Черкесске произошёл пожар в здании бани и прилегающей к ней химчистки

В Черкесске произошло возгорание в здании бани. Огонь также перекинулся на крышу прилегающей к горящему зданию химчистки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

«В 14:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступила информация о том, что по улице Свободы, 62 в Черкесске произошло возгорание бани и кровли прилегающей химчистки. Предварительная площадь пожара составляет 800—1000 кв. м», — рассказали в управлении.

Отмечается, что пока информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара задействовано 20 человек и семь единиц техники.

Ранее на Ямале при пожаре в жилом доме погибли четыре человека.