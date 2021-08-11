В Черкесске произошёл пожар в здании бани и прилегающей к ней химчистки

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В Черкесске произошло возгорание в здании бани. Огонь также перекинулся на крышу прилегающей к горящему зданию химчистки.
В Черкесске произошёл пожар в здании бани и прилегающей к ней химчистки
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

«В 14:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступила информация о том, что по улице Свободы, 62 в Черкесске произошло возгорание бани и кровли прилегающей химчистки. Предварительная площадь пожара составляет 800—1000 кв. м», — рассказали в управлении.

Отмечается, что пока информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара задействовано 20 человек и семь единиц техники.

Ранее на Ямале при пожаре в жилом доме погибли четыре человека.

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