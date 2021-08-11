В Крыму в результате ДТП с автобусом пострадали четыре человека

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В Сакском районе Крыма произошла автомобильная авария с участием рейсового автобуса, пострадали четыре человека.
В Крыму в результате ДТП с автобусом пострадали четыре человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

В ведомстве сообщили, что в Сакском районе в селе Орехово водитель рейсового автобуса столкнулся с легковым автомобилем, который осуществлял поворот налево. После столкновения легковое авто выехало на встречную полосу, где допустило столкновение с третьей машиной.

Отмечается, что в ДТП пострадали четыре пассажира легковых автомобилей, один из которых — ребёнок 2015 года рождения. Все госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Крыму.

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