В Крыму в результате ДТП с автобусом пострадали четыре человека
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
В ведомстве сообщили, что в Сакском районе в селе Орехово водитель рейсового автобуса столкнулся с легковым автомобилем, который осуществлял поворот налево. После столкновения легковое авто выехало на встречную полосу, где допустило столкновение с третьей машиной.
Отмечается, что в ДТП пострадали четыре пассажира легковых автомобилей, один из которых — ребёнок 2015 года рождения. Все госпитализированы.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Крыму.