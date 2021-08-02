Пять человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Крыму

В результате столкновения трёх автомобилей на автодороге Черноморское — Евпатория в Крыму пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«По предварительным данным, 2 августа на трассе Черноморское — Евпатория в селе Новоивановка водитель легкового автомобиля Skoda Superb при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota», — приводит агентство «Крыминформ» сообщение.

Как уточняется, после столкновения оба автомобиля отбросило на автомобиль Mazda.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей.

В МВД добавили, что всех пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что следственный отдел МО МВД России «Сакский» возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexux LX 570 после аварии, произошедшей на трассе Симферополь ― Евпатория.