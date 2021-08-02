Пять человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Крыму
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«По предварительным данным, 2 августа на трассе Черноморское — Евпатория в селе Новоивановка водитель легкового автомобиля Skoda Superb при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota», — приводит агентство «Крыминформ» сообщение.
Как уточняется, после столкновения оба автомобиля отбросило на автомобиль Mazda.
В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей.
В МВД добавили, что всех пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что следственный отдел МО МВД России «Сакский» возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexux LX 570 после аварии, произошедшей на трассе Симферополь ― Евпатория.