В Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе

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Следственный отдел МО МВД России «Сакский» возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexux LX 570 после аварии, произошедшей на трассе Симферополь ― Евпатория.
В Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

31 июля Lexux на обочине на большой скорости протаранил Toyota Camry, которая в этот момент поворачивала налево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автомобиля Toyota Camry — 53-летняя женщина и 11-летний мальчик, которые были доставлены в лечебное учреждение. Позже поступила информация, что женщина скончалась в реанимационном отделении в результате полученных телесных повреждений. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного управления МВД по Республике Крым», — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как уточняет агентство, за рулём Lexus находился бизнесмен Сергей Бейм — бывший гендиректор крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».

Мужчина подтвердил, что за рулём был именно он.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на Кубани двое погибли в результате лобового столкновения машин.

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