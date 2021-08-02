В Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
31 июля Lexux на обочине на большой скорости протаранил Toyota Camry, которая в этот момент поворачивала налево.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автомобиля Toyota Camry — 53-летняя женщина и 11-летний мальчик, которые были доставлены в лечебное учреждение. Позже поступила информация, что женщина скончалась в реанимационном отделении в результате полученных телесных повреждений. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного управления МВД по Республике Крым», — сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как уточняет агентство, за рулём Lexus находился бизнесмен Сергей Бейм — бывший гендиректор крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».
Мужчина подтвердил, что за рулём был именно он.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на Кубани двое погибли в результате лобового столкновения машин.