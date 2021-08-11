В РФПИ предложили Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил фармацевтической компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьего (дополнительного) укола для усиления эффекта от вакцинации.
В РФПИ предложили Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы
  • Reuters

«Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола», — сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Такое предложение вызвано тем, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа.

Ранее в ходе исследований в Аргентине комбинацию «Спутника Лайт» с другими вакцинами признали безопасной.

Пульмонолог, терапевт заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал в беседе с ФАН, кому нужна постковидная реабилитация.

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