В РФПИ предложили Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил фармацевтической компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьего (дополнительного) укола для усиления эффекта от вакцинации.

«Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола», — сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Такое предложение вызвано тем, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа.

Ранее в ходе исследований в Аргентине комбинацию «Спутника Лайт» с другими вакцинами признали безопасной.

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