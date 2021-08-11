Губернатор ЯНАО встретился с населением в рамках поездки по региону

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с населением в рамках поездки по региону.
Губернатор ЯНАО встретился с населением в рамках поездки по региону
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В частности, глава региона побеседовал с жильцами дома в Пангодах. Здание построили пять лет назад, но весной 2021 года там частично обрушились перекрытия между этажами. В настоящее время идёт комплексное обследование дома.

«Ситуация недопустимая, и, конечно, будем её решать. В посёлке сейчас строится один дом. Но есть и другие варианты. Знаю, некоторые семьи готовы переехать в Надым, кто-то сможет получить выплату по нашей жилищной программе — их в регионе много. Поручаю администрации района в ближайшие две недели отработать этот вопрос персонально с каждой семьёй», — сказал Артюхов.

Также к губернатору обратились сотрудники школы искусств в Правохеттинском, которую планировали обновить в 2023 году, но Артюхов распорядился выделить дополнительные средства, чтобы начать ремонт уже в этом году.

Ранее сообщалось, что Артюхов отправился в двухнедельную поездку по региону. Как ожидается, он посетит более десяти населённых пунктов.

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