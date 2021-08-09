Губернатор ЯНАО отправился в двухнедельную поездку по региону
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
Особое внимание Артюхов обратит на исполнение поручений, данных главам муниципалитетов во время прошлых поездок. В частности, речь идёт об автодороге Надым — Салехард, где продолжаются восстановительные работы.
Маршрут выбрали сами жители.
«Будем останавливаться в каждом городе и посёлке по дороге, поэтому пишите ваши предложения, где и что посмотреть, на основе этого буду строить свой маршрут. В крупных городах будем делать вечером встречи на открытом воздухе, погода позволяет», — сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что Артюхов поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.