Губернатор ЯНАО отправился в двухнедельную поездку по региону

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в двухнедельную поездку по региону. Как ожидается, он посетит более десяти населённых пунктов.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Особое внимание Артюхов обратит на исполнение поручений, данных главам муниципалитетов во время прошлых поездок. В частности, речь идёт об автодороге Надым — Салехард, где продолжаются восстановительные работы.

Маршрут выбрали сами жители.

«Будем останавливаться в каждом городе и посёлке по дороге, поэтому пишите ваши предложения, где и что посмотреть, на основе этого буду строить свой маршрут. В крупных городах будем делать вечером встречи на открытом воздухе, погода позволяет», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Артюхов поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.