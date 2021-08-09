Губернатор ЯНАО отправился в двухнедельную поездку по региону

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в двухнедельную поездку по региону. Как ожидается, он посетит более десяти населённых пунктов.
Губернатор ЯНАО отправился в двухнедельную поездку по региону
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Особое внимание Артюхов обратит на исполнение поручений, данных главам муниципалитетов во время прошлых поездок. В частности, речь идёт об автодороге Надым — Салехард, где продолжаются восстановительные работы.

Маршрут выбрали сами жители.

«Будем останавливаться в каждом городе и посёлке по дороге, поэтому пишите ваши предложения, где и что посмотреть, на основе этого буду строить свой маршрут. В крупных городах будем делать вечером встречи на открытом воздухе, погода позволяет», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Артюхов поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.

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