Океанолог прокомментировал ситуацию с разливом нефти под Новороссийском

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Главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии РАН доктор физико-математических наук Андрей Костяной прокомментировал ситуацию с разливом нефти под Новороссийском.
Океанолог прокомментировал ситуацию с разливом нефти под Новороссийском
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«В среднем для этого района, от Крыма до Джубги, в районе Новороссийска, нефтяные пятна, которые мы обычно наблюдаем, имеют площадь 1 кв. км. В основном они связаны с судоходством, когда суда производят технологические сбросы нефтепродуктов», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, для Чёрного моря это довольно большой разлив.

В то же время, считает эксперт, серьёзной опасности для региона в настоящее время нет благодаря ветру, который относит пятно от берега, а также благодаря испарению нефти.

«Обычно лёгкие фракции нефти довольно быстро испаряются, более тяжёлые уходят под воду и садятся на скачок плотности воды», — сказал Костяной.

Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем заявили в Каспийском трубопроводном консорциуме.

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