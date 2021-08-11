В Петербурге идут испытания вакцины-«ряженки» от коронавируса
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- РИА Новости
«Вакцина прекрасно будет подходить для детей, возрастных людей. То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь», — цитирует ТАСС Суворова.
По его словам, воздействие данной вакцины на организм будет мягким.
Он отметил, что в будущем препарат может появиться в аптеках в виде капсул.
Отмечается, что «вакциной-ряженкой» препарат называют из-за содержания в нем модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков.
Ранее терапевт, старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Нэя Георгиева прокомментировала сообщения о мошенниках, которые под видом медработников ставят поддельные прививки от COVID-19 на дому, после чего совершают кражи.