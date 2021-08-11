В компании ESET рассказали, как восстановить пострадавшие от кибермошенников файлы
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- globallookpress.com
«Главное — не спешите переводить злоумышленникам деньги. Обратитесь к профессионалам сферы кибербезопасности, с большой долей вероятности им удастся подобрать дешифратор, что выйдет дешевле и убережёт от дальнейшего шантажа со стороны мошенников», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, ещё один способ — найти бесплатный дешифратор в интернете и на тематических форумах.
Как уточнил Бочаров, можно попытаться восстановить данные и из предыдущих версий системы.
«Это копии файлов и папок, которые автоматически сохраняются при создании точки восстановления (их ещё называют теневыми копиями)», — сказал он.
Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.