Представитель банка Деменюк напомнила ещё об одном способе защиты кредитки

Руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка» Юлия Деменюк напомнила о подписи как способе защиты кредитной карты.

«Физическая подпись на банковской карте — важный параметр, который позволяет при любой спорной ситуации кассиру или торговой точке сравнить ту подпись, которая есть на карте, с подписью, которую вас могут попросить оставить на соответствующем чеке», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, это требование остаётся дополнительным вариантом верификации: например, на случай довольно большой покупки или если невозможно подтвердить другие данные о держателе.

Что касается использования электронных банковских карт в смартфонах, то Деменюк советует не забывать о наличии определённых антивирусных приложений, чтобы обезопасить устройство, используемое в качестве платёжного средства.

«Вы можете также использовать дополнительные факторы идентификации платежа: отпечаток пальца или дополнительный push-код», — отметила эксперт.

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