В Якутию направят специалистов Минздрава для помощи в борьбе с COVID-19
- Reuters
«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Якутию будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое фиксируется в регионе», — сообщили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что «специалисты федеральных центров Минздрава России также проведут исследование влияния на здоровье дыма от лесных пожаров».
Ранее сообщалось, что в Якутию прибыли 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России для оказания помощи в тушении лесных пожаров.