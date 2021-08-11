В Якутию направят специалистов Минздрава для помощи в борьбе с COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить федеральных специалистов Минздрава в Якутию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министерство.
В Якутию направят специалистов Минздрава для помощи в борьбе с COVID-19
  • Reuters

«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Якутию будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое фиксируется в регионе», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что «специалисты федеральных центров Минздрава России также проведут исследование влияния на здоровье дыма от лесных пожаров».

Ранее сообщалось, что в Якутию прибыли 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

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