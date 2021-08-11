В Якутию прибыла первая группа из 100 спасателей для тушения лесных пожаров

В Якутию прибыли 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России направлены в районы, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка», — заявили в МЧС.

Отмечается, что основные усилия будут направлены на то, чтобы не допустить распространения огня на населённые пункты.

Спасатели обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Также сообщалось, что вторая группа из 100 спасателей направлена в Якутию для тушения лесных пожаров.