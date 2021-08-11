МЧС направило ещё одну группу спасателей для борьбы с пожарами в Якутии

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Вторая группа из 100 спасателей направлена в Якутию для тушения лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
МЧС направило ещё одну группу спасателей для борьбы с пожарами в Якутии
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«Самолёт Ил-76 МЧС России со вторым эшелоном спасателей вылетел из международного аэропорта Жуковский. На борту (находятся. — RT) 100 специалистов Тульского спасательного центра МЧС России», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, группировка будет задействована в тушении пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

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