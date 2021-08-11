В Госдуме прокомментировали идею ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

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Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов прокомментировал предложение поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог.
В Госдуме прокомментировали идею ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение
  • РИА Новости

«Давайте пока не будем воспринимать это как закон, а будем воспринимать как некую концепцию. Если мы изучим вместе с обществом, с экспертами, оценим, я думаю, положительно, потому что всё, что идёт на снижение транспортного налога, уже может идти в плюс», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, критерии безопасного вождения нужно обсуждать с общественностью и экспертами.

«Вопрос дискуссионный. Наверное, можно определить какие-то критерии, что у тебя, например, по шкале от 1 до 10 штрафы не превышают какие-то суммы или какое-то количество», — сказал он.

Как добавил Старовойтов, закон даёт приблизительные рамки, а нормативно-правовые акты правительства могут их детализировать.

Со своей стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр высказался о способах борьбы с агрессивным вождением.

Так, в беседе с радио «Комсомольская правда» он предположил, что в будущем характер управления автомобилем смогут определять камеры.

«Искусственный интеллект, который собираются внедрить, он, наверное, сможет. Сегодня же за этим следит инспектор», — сказал Хайцеэр.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог.

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