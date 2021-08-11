В Госдуме прокомментировали идею ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов прокомментировал предложение поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог.

«Давайте пока не будем воспринимать это как закон, а будем воспринимать как некую концепцию. Если мы изучим вместе с обществом, с экспертами, оценим, я думаю, положительно, потому что всё, что идёт на снижение транспортного налога, уже может идти в плюс», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, критерии безопасного вождения нужно обсуждать с общественностью и экспертами.

«Вопрос дискуссионный. Наверное, можно определить какие-то критерии, что у тебя, например, по шкале от 1 до 10 штрафы не превышают какие-то суммы или какое-то количество», — сказал он.

Как добавил Старовойтов, закон даёт приблизительные рамки, а нормативно-правовые акты правительства могут их детализировать.

Со своей стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр высказался о способах борьбы с агрессивным вождением.

Так, в беседе с радио «Комсомольская правда» он предположил, что в будущем характер управления автомобилем смогут определять камеры.

«Искусственный интеллект, который собираются внедрить, он, наверное, сможет. Сегодня же за этим следит инспектор», — сказал Хайцеэр.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог.