Роскомнадзор снял блокировку с ресурса DeviantArt

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Роскомнадзор сообщил, что снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt после удаления с сайта запрещённого контента.
Роскомнадзор снял блокировку с ресурса DeviantArt
  • Pixabay

Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt», — заявили в надзорном органе. 

Отмечается, что администрация ресурса удалила размещённый на сайте запрещённый контент.

Также Роскомнадзор напомнил, что ранее после удаления запрещённого контента были разблокированы фотобанк Shutterstock и электронная библиотека Scribd.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt в России из-за игнорирования требований законодательства.

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