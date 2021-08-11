Роскомнадзор снял блокировку с ресурса DeviantArt

Роскомнадзор сообщил, что снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt после удаления с сайта запрещённого контента.

Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt», — заявили в надзорном органе.

Отмечается, что администрация ресурса удалила размещённый на сайте запрещённый контент.

Также Роскомнадзор напомнил, что ранее после удаления запрещённого контента были разблокированы фотобанк Shutterstock и электронная библиотека Scribd.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt в России из-за игнорирования требований законодательства.