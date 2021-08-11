В Ростовской области заведено дело из-за плесени в квартирах для сирот
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на депутата заксобрания региона Евгения Федяева.
Отмечается, что на стенах квартир были плесень и трещины, в некоторых местах отваливалась плитка.
«Оказалось, что дома построены с многочисленными нарушениями строительных и санитарных норм. Из-за этого в отношении чиновников Азовского района возбуждено уголовное дело», — заявил Федяев.
Также в домах не было вентиляции и центрального водоснабжения.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Кущёвском районе 16 детей-сирот получили жильё по итогам расследования прокуратуры.