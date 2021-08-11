В Ростовской области заведено дело из-за плесени в квартирах для сирот

Уголовное дело возбуждено в отношении чиновников в Азовском районе Ростовской области из-за предоставления некачественного жилья сиротам.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на депутата заксобрания региона Евгения Федяева.

Отмечается, что на стенах квартир были плесень и трещины, в некоторых местах отваливалась плитка.

«Оказалось, что дома построены с многочисленными нарушениями строительных и санитарных норм. Из-за этого в отношении чиновников Азовского района возбуждено уголовное дело», — заявил Федяев.

Также в домах не было вентиляции и центрального водоснабжения.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Кущёвском районе 16 детей-сирот получили жильё по итогам расследования прокуратуры.