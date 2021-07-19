В Самарской области 680 сирот получат новое жильё в 2021 году

В Самарской области в этом году новое жильё получат 680 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается, что соответствующую программу курирует губернатор области Дмитрий Азаров.

Об этом сообщает sova.info.

На квартиры сиротам в 2021 году выделили более 900 млн рублей, большая часть средств — из областного бюджета.

Средства направили в 37 муниципальных образований. Квартиры приобретают как на первичном рынке с чистовой отделкой, так и на вторичном.

Площадь жилья по нормативу — не менее 33 кв. м.

За последние годы при поддержке правительства области жильём обеспечили более 4 тыс. сирот, на очереди — ещё 2,9 тыс. человек.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Кущёвском районе 16 детей-сирот получили жильё по итогам расследования прокуратуры.