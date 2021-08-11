В Москве рассказали о расселении 300 домов по программе реновации
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Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«С момента старта программы реновации в столице расселяются 300 домов, из них 56 уже демонтированы», — приводит его слова «Вечерняя Москва».
Он отметил, что более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 млн кв. м находятся на этапе проектирования и строительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в соответствии с программой реновации в российской столице планируется построить около 800 социальных объектов.