Порядка 800 различных соцобъектов планируется построить в кварталах реновации в Москве

В соответствии с программой реновации в российской столице планируется построить около 800 социальных объектов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1», его слова приводит ТАСС.

«По реновации у нас запланировано порядка 800 различных объектов: детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты и так далее. Всё это как бы целый город в городе», — сказал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в рамках реновации уже около 45 тыс. семей переехали или осуществляют переезд в построенные дома.

«Сейчас идёт самый сложный период первой волны, когда мы точечно на стартовых площадках выбираем, ювелирным способом вырезаем эти участки, чтобы построить первые дома, а потом уже запустить вторую и третью волны», — пояснил он.

На прошлой неделе стало известно, что в Москве ввели в эксплуатацию 42 стартовых дома по реновации с начала 2021 года.