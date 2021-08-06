В Москве ввели в эксплуатацию 42 дома по реновации с начала года

В Москве ввели в эксплуатацию 42 «стартовых» дома по реновации с начала 2021 года.

Об этом сообщает НСН.

«Программа реновации набрала хорошие темпы. Только за семь месяцев этого года в столице было введено в эксплуатацию 42 «стартовых» дома площадью 624 тыс. кв. м», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что также в этом году приступили к строительству 29 домов площадью около 550 тыс. кв. м.

«Также за этот период переселено или начато переселение 10,6 тыс. участников программы, из них 3,4 тыс. человек уже получили новые квартиры», — цитирует Бочкарёва информационный центр правительства Москвы.

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