Эпидемиолог Пшеничная оценила необходимость менять состав вакцин из-за мутаций COVID-19

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что из-за мутаций коронавируса, «возможно, придётся также корректировать и состав вакцин».
Эпидемиолог Пшеничная оценила необходимость менять состав вакцин из-за мутаций COVID-19
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Но в настоящий момент такой необходимости нет, эффективность их сохраняется на высоком уровне», — цитирует её ТАСС.

Согласно данным на 11 августа, за сутки в России зафиксировали 21 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 512 859. 

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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