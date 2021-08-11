Эпидемиолог Пшеничная оценила необходимость менять состав вакцин из-за мутаций COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что из-за мутаций коронавируса, «возможно, придётся также корректировать и состав вакцин».

«Но в настоящий момент такой необходимости нет, эффективность их сохраняется на высоком уровне», — цитирует её ТАСС.

Согласно данным на 11 августа, за сутки в России зафиксировали 21 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 512 859.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.