В Крыму рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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Главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская заявила, что «активность иммунизации, к сожалению, несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей».
В Крыму рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«И это не позволяет говорить о том, что к сентябрю сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, чтобы говорить об отмене ограничительных мероприятий и о проведении всех мероприятий в полном объёме», — цитирует ТАСС Пеньковскую.

По словам министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, первый этап вакцинации от COVID-19 в регионе прошли 442 819 человек, второй — 381 740 человек.

«В среднем в день мы сейчас вакцинируем 8—10 тыс. человек, из них первым компонентом — 3—4 тыс. человек. Этот показатель нам необходимо увеличить в два-три раза на сегодняшний день. Только первичных мы должны делать около 11—12 тыс. человек», — заявил Остапенко.

Согласно данным на 11 августа, за сутки в России зафиксировали 21 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 512 859. 

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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