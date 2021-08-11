Мурашко заявил, что вакцинацию от COVID-19 лучше пройти летом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 лучше пройти в летний период.

«Когда мы имеем профилактическое средство, когда мы можем профилактировать заболевание, когда мы можем спасти жизнь, и этого не происходит, когда человек отложил на потом. Это не поход в медорганизацию за какой-то справкой, это визит к медработнику, который позволяет сохранить жизнь», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он подчеркнул, что «это ключевая вещь, которую нужно усвоить на сегодняшний день и пройти вакцинацию».

«Причём своевременно пройти, а лучше пройти в летний период, когда условия для вакцинации самые благоприятные», — заявил министр.

Он также отметил, что «ещё одно важное значение для профилактики COVID-19 — это достижение популяционного иммунитета».

«Мы видим, что в последние месяцы приверженность именно профилактическому направлению населения возросла. Мы очень рады этому результату, потому что та нагрузка, которую испытывают сегодня все медорганизации на протяжении уже более года, она крайне высока. Существует и усталость медперсонала, и мы перепрофилировали некоторые медицинские организации, безусловно хочется вернуться к своей обычной, нормальной работе, спасать жизни людей не только от COVID-19, но и профилактировать и лечить те тяжёлые заболевания неинфекционного профиля, которые никуда не отступили», — добавил глава Минздрава.

Согласно данным на 11 августа, за сутки в России зафиксировали 21 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 512 859.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.