Центр Гамалеи: риск госпитализации при COVID-19 снижается в 20 раз в случае вакцинации

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Вероятность госпитализации в случае заболевания коронавирусной инфекцией у привитых людей в 20 раз ниже, сообщил заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов.
Центр Гамалеи: риск госпитализации при COVID-19 снижается в 20 раз в случае вакцинации
  • РИА Новости

«Если вы вакцинированы, то отсюда простая арифметика: вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы», — цитирует ТАСС Логунова.

Он также добавил, что вакцина «Спутник V» эффективна против новых штаммов коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «сегодня вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с «дельта»-штаммом».

Также директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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