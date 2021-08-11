Кабмин выделил средства на защиту от лавин и селей в Приэльбрусье
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Как сообщается на сайте правительства, распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Отмечается, что «с помощью федерального финансирования в регионе завершат строительство защитных сооружений от поляны Азау до посёлка Терскол».
«Часть финансирования пойдёт на расчистку от селевых наносов действующего селепропускного сооружения на реке Герхожан-Суу. В прошлые годы из-за оползней произошло перекрытие русла этой реки и появилась завальная плотина. При прорыве она может привести к образованию мощного селевого потока. Расчистка защитного сооружения позволит это предотвратить», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что правительство России направит более 96 млн рублей в Республику Бурятия на строительство очистных сооружений.