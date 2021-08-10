Ещё 18 учёных Подмосковья получили сертификаты на соципотеку

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Ещё 18 учёных из Химок и Дубны получили сертификаты на социальную ипотеку. Свидетельства им вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ещё 18 учёных Подмосковья получили сертификаты на соципотеку
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Церемония состоялась в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.

«Все траектории вывода на орбиту вы считаете лучше, чем мы. В алгоритмах тоже разбираетесь гораздо лучше. А наша задача — сделать так, чтобы комфортно было жить и чтобы ваша голова не была забита тем, где бы построить семью, как спланировать своё будущее», — заявил Воробьёв.

До конца года в регионе планируется вручить 361 сертификат, в том числе 160 медикам, 110 педагогам, 85 учёным и шести тренерам.

Ранее URA.RU сообщало, что аналитики сервиса «Авито Недвижимость» заявили о росте спроса на аренду жилья в Тюмени.

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