На ВДНХ открыли профцентр для малого и среднего бизнеса

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На ВДНХ открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
На ВДНХ открыли профцентр для малого и среднего бизнеса
  • © Ю. Иванк /. Mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Профцентр расположен в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Там можно получить новые знания в различных областях.

«Сейчас профцентр МСП в «Технограде» предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн», — сказала Сергунина.

По её словам, список образовательных программ планируется постепенно расширять.

Присоединиться к курсам, лекциям и мастер-классам можно бесплатно. Расписание занятий размещено на сайте профцентра МСП, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рассказали о поддержке предпринимателей в 2021 году.

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