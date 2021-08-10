На ВДНХ открыли профцентр для малого и среднего бизнеса

На ВДНХ открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Профцентр расположен в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Там можно получить новые знания в различных областях.

«Сейчас профцентр МСП в «Технограде» предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн», — сказала Сергунина.

По её словам, список образовательных программ планируется постепенно расширять.

Присоединиться к курсам, лекциям и мастер-классам можно бесплатно. Расписание занятий размещено на сайте профцентра МСП, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рассказали о поддержке предпринимателей в 2021 году.