В Татарстане рассказали о поддержке предпринимателей в 2021 году
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономики.
Микрозаймы выданы по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Самыми популярными оказались займы «Перезагрузка». С начала года в республике их выдано 218.
Также доступны микрофинансовые программы «Экспортёр», «Социальный предприниматель», «Самозанятые».
Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.