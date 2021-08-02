В Татарстане рассказали о поддержке предпринимателей в 2021 году

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С начала 2021 года в Татарстане бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма. Общая сумма составила 454,91 млн рублей.
В Татарстане рассказали о поддержке предпринимателей в 2021 году
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономики.

Микрозаймы выданы по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Самыми популярными оказались займы «Перезагрузка». С начала года в республике их выдано 218.

Также доступны микрофинансовые программы «Экспортёр», «Социальный предприниматель», «Самозанятые».

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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