Вторая группа женщин-машинистов выйдет на маршруты в метро Москвы в октябре

Вторая группа женщин-машинистов выйдет на маршруты в Московском метрополитене осенью. Они должны закончить учёбу в октябре 2021 года.

Об этом сообщает Life.ru.

Профессию осваивают 42 женщины, в том числе бывшая стюардесса, директор магазина, сотрудница таможни. Все они проходят подготовку в смешанных группах с мужчинами.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, более трети всех сотрудников столичного метро — женщины.

Первые поезда под управлением женщин-машинистов начали курсировать в московском метро в январе 2021 года.

В столичном метро женщины работали машинистами с 1936 года, но из-за повышенных нагрузок в 1980-х годах был введён запрет. В 2020 году он был снят.