Академик Трутнев похоронен в Сарове

Советский и российский физик Юрий Трутнев похоронен в Сарове Нижегородской области на Аллее почётных граждан.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

«Саров простился с выдающимся учёным России, одним из основоположников и создателей отечественного термоядерного и ядерного оружия, первым заместителем научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным исследованиям, академиком РАН, Героем Социалистического Труда Юрием Алексеевичем Трутневым», — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Трутнев скончался 6 августа на 94-м году жизни.