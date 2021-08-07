Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Трутнева

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского физика, академика РАН, одного из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрия Трутнева.
Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Трутнева
  • © Российский федеральный ядерный центр

«Умер Юрий Алексеевич Трутнев. Выдающийся атомщик. Очень жаль. Мои искренние соболезнования его родным и соратникам!» — написал Рогозин в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что Трутнев скончался 6 августа на 94-м году жизни.

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