Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Трутнева
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского физика, академика РАН, одного из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрия Трутнева.
- © Российский федеральный ядерный центр
«Умер Юрий Алексеевич Трутнев. Выдающийся атомщик. Очень жаль. Мои искренние соболезнования его родным и соратникам!» — написал Рогозин в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что Трутнев скончался 6 августа на 94-м году жизни.
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