Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Трутнева

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского физика, академика РАН, одного из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрия Трутнева.

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