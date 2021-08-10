Шойгу назвал число батальонно-тактических групп в российской армии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» назвал число батальонно-тактических групп в российской армии.

«Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности. У нас сегодня нет того, кого нужно собирать, находить, у нас все в постоянной готовности. У нас есть такое формирование — батальонно-тактические группы», — цитирует ТАСС Шойгу.

Министр пояснил, что «это те, кто, нажал кнопку, и они готовы через час выйти за ворота».

«У нас таких сегодня 168 — и это очень высокий показатель», — добавил министр.

Ранее Шойгу рассказал, сколько военной техники получили вооружённые силы страны за полгода.