Шойгу назвал число батальонно-тактических групп в российской армии
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«Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности. У нас сегодня нет того, кого нужно собирать, находить, у нас все в постоянной готовности. У нас есть такое формирование — батальонно-тактические группы», — цитирует ТАСС Шойгу.
Министр пояснил, что «это те, кто, нажал кнопку, и они готовы через час выйти за ворота».
«У нас таких сегодня 168 — и это очень высокий показатель», — добавил министр.
Ранее Шойгу рассказал, сколько военной техники получили вооружённые силы страны за полгода.